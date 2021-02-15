وكان مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين،اقتحموا السبت، مقبرة باب الرحمة بالقرب من المسجد الأقصى الشريف، حيث أدوا الطقوس التلمودية والرقصات الاستفزازية، ونشر حساب المركز الفلسطينى للإعلام، عبر تويتر، لقطات من اقتحام المستوطنين للمقبرة وهم يتجولون بداخلها مع أداء الطقوس والتلمودية الخاصة بهم.