مزاد علنى بجمارك دمياط لبيع جمبرى مقشر وأدخنة الخميس المقبل.. اعرف الشروط

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، قيامها بعقد جلسة مزاد علنى ( مزايدة محدودة ) للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الخميس المقبل الموافق 18 فبراير 2021 فى الساعة الثانية عشرة صباحا طبقا لنص المادتين رقمى 66 و 67 من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020

يأتى ذلك لبيع 2 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة .

واللوط الأول عبارة عن جمبري مقشر منظف مجمد بداخل اكياس من لدائن أحجام مختلفة إنتاج 10/2020 صلاحية 8 شهور بعدد 1989 طرد بوزن 25818 طن قائم .

واللوط الثانى عبارة عن 35 كرتونة بوزن 332 كيلوجرام معسل إدخنة النخلة منتج مصرى .

وتباع كراسة الشروط بمبلغ 300 جنية بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط .

والمعاينة مرة واحدة يوم الثلاثاء 16 فبراير من الساعة 11 حتى الساعة 2 ظهرا والوزن عند الصرف تحت العجز والزيادة .

وسوف تعقد جلسه المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الخميس القادم الموافق 2021/2/18 فى الساعة الثانية عشرة ظهرا .

وشروط دخول المزاد كالتالى :

- تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية .

- كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد.

- سداد 100 ألف جنية تأمين المزاد .

- ثمن كراسة الشروط 300 جنيه مصرى .

- حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق .

- يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع .

-البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

- شراء كراسة الشروط والمواصفات شرط للمعاينة ودخول المزاد .

- الحضور للمزاد شخصي أو بوكيل وعلى المتزايد معاينة الأصناف المعاينة العامة النافية لكل جهالةويكون اشتراك المزايد بالمزاد إقرار من بالقيام بالمعاينة وعلى مسئولته.

- يحق لإدارة المهمل والبيوع الجمركية إضافة أو سحب لوطات قبل بدء الجلسة.

- يلزم من يرسو عليه المزاد بسداد 30 % من القيمة البيعية للوط بمجرد مرسو المزاد وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطارا يصبح التأمين المؤقت حقا للجهة الإدارية -

- يجب على من يرسو عليه المزاد سداد ال 70 % بإحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني طبقا لمنظومة تحصيل مستحقات الدولة الصادر من وزير المالية وبرسم الجمرك المختص بخزينة الجمرك وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لرسو المزاد عليه في ضوء نص المادة 94 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 .

- إذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المشار إليها في البند السابق تصبح المبالغ المدفوعة منه حقا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية.

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على ان يتم التسليم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار ميعاد التسليم من قبل الجهة الادارية علما بانه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سیتم تحصیل 1 % عن كل يوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهة الإدارية مع خصم قيمة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا ليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية.

و يشترط لدخول المزاد التباعد مسافة متر بين الحاضرين وارتداء الكمامة الطبية ومراعاة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار العدوى، ولن يسمح بالدخول بغير كمامة طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة .