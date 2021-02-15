محافظ كفر الشيخ يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذى الحالي للمشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة بالخطة الاستثمارية، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء اشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوى، السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تابع محافظ كفرالشيخ، مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة، كما اطلع "المحافظ"، كذلك على العديد من النسب المستهدف تنفيذها وكذا النسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح والمنصرف والباقى بالربع الثالث من الخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء والرصف والكبارى وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والاطفاء والمرور، ومشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم مناقشة موقف تنفيذ أهم المشروعات الجاري تنفيذها، ولا سيما مشروع تأهيل وتبطين الترع، وموقف مشروع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية بمركز ومدينة مطوبس من أجل توفير حياة كريمة لأهالي المناطق الريفية بقرى مطوبس، فضلاً عن مناقشة موقف تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض المحافظة، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.