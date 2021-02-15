اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يسلم الميداليات والكأس للمركز الثلاثة بدورى مراكز الشباب.. صور

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:44 م
محافظ كفر الشيخ يسلم الميداليات والكأس للمركز الثلاثة بدورى مراكز الشباب.. صور محافظ كفر الشيخ يسلم الكأس
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى ، نائب المحافظ ، ختام بطولة دورى مراكز الشباب للموسم الحالى بنسخته الثامنة ، بين مركز شباب كفر مجر، ومركز شباب كفر الشيخ على ملعب نادى سخا وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ، والتى فاز فيها مركز شباب كفر الشيخ على مركز شباب كفر مجر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،والدكتور عزت محروس ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعبد المنعم الكنانى ،وكيل المديرية للشباب ، وصبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب.

 وسلم محافظ كفر الشيخ ميداليات المركز الثالث لفريق مركز شباس الملح ، والمركز الثانى لمركز شباب كفر مجر ، وميداليات المركز الأول لفريق مركز شباب كفر الشيخ، كما كرم حكام المباراة والمراقبين ، مقدماً التهنئة لفريق مركز شباب كفر الشيخ والذى سيمثل المحافظة فى دورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية .

وقال الدكتور عزت محروس ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، إن دورى مراكز الشباب مر بمراحل عديدة أولها التصفيات التمهيدية بمشاركة 119 مركز شباب على 15 ملعب ، بمشاركة ما يزيد عن 2300 لاعباً ، وتم تصعيد 24 فريق لخوض مباريات بطولة الدورى ، ليسجل هذا الموسم 136مباراة بعدد أهداف 503 هدفاً صحيحاً ، حقق به فريق كفر مجر أقوى هجوم ، وكفر الشيخ أقوى دفاع ، شارك به 408حكم مباراة .

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

كابتن فريق مركز شباب كفر الشيخ يحمل الكأس
كابتن فريق مركز شباب كفر الشيخ يحمل الكأس

 

محافظ كفر الشيخ يتسلم درع مديرية الشباب والرياضة
محافظ كفر الشيخ يتسلم درع مديرية الشباب والرياضة

 

محافظ كفر الشيخ يسلم الكأس للفريق الفائز
محافظ كفر الشيخ يسلم الكأس للفريق الفائز

 

محافظ كفر الشيخ يسلم الكأس
محافظ كفر الشيخ يسلم الكأس

 

محافظ كفر الشيخ يكرم الحكام
محافظ كفر الشيخ يكرم الحكام

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

دورى مراكز الشباب

مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ

الكاس لمركز شباب كفر الشيخ

مركز شباب كفر مجر

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