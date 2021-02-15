محافظ كفر الشيخ: تشكيل فريق الإغاثة بالمحافظة لمساعدة الحالات الإنسانية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصدرت محافظ كفر الشيخ، بيانا أكدت فيه أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع فعاليات تشكيل فريق الإغاثة الخاص بالمحافظة، تنفيذاً للبروتوكول بين المحافظة وجمعية الهلال الأحمر، بتشكيل فريق للإغاثة التابع للمحافظة الذي يعمل علي مدار 24 ساعة، لمساعدة ومتابعة الحالات الإنسانية.

وحدد محافظ كفر الشيخ، مهام الفريق سواء استجابات لاستغاثات المواطنين، ونقل أطفال الشوارع والحالات الانسانية في دور يقيمون بها، تليق بإنسانيتهم وحفاظا على كرامتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة التواجد في حالة حدوث أزمات أو كوارث لا قدر الله، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن ، محذراً من تصوير تلك الحالات ونشرها.

جاء ذلك بحضور إسلام طه، معاون محافظ كفرالشيخ لشئون المجتمع، وايمان عبد الحميد ، مدير وحدة شئون المجتمع، وفريق الإغاثة.

كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتعاون وحدة شئون المجتمع والفريق المعاون، ووحدة حماية الطفل، ووحدة حقوق الإنسان مع فريق الإغاثة.

جدير بالذكر؛ أنه تم تقسيم المتطوعين داخل المحافظة علي 4 مجموعات " كفرالشيخ، الرياض، سيدي سالم "، " ليلا، الحامول، بلطيم "، " دسوق، فوه، مطوبس"، " قلين".