اليوم السابع
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محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لعدم استقرار الطقس

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:02 م
محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لعدم استقرار الطقس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدء من غد الثلاثاء 16 فبراير، وحتى الخميس 18 فبراير الجاري، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية .

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية .

 

 

 


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الطقس

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