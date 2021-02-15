محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يبحثان سبل التعاون لتنفيذ مبادرة تطوير الريف المصرى

سوهاج محمود مقبول

بحث اليوم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، آليات التعاون بين المحافظة والجامعة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور الدكتور احمد القاضى نائب المحافظ، اللواء عصام الليثى سكرتير المحافظة واللواء ضياء إبراهيم السكرتير المساعد والدكتور احمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة.

وأوضح عزيز أن مبادرة حياة كريمة والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، سوف تحقق حلم الاجيال القادمة نحو المستقبل فى كافة محافظات مصر، من خلال النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحى وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل، وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

وأكد رئيس الجامعة أن مشروع تطوير الريف القومى بمحافظة سوهاج سوف يضم عدد كبير من القرى قرية بمراكز المحافظة، وذلك فى إطار التنمية المستدامة لرفع قدرات البنية الأساسية لهم من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل.

وأكد عزيز أن الجامعة على اتم الاستعداد للتعاون وتقديم الدعم الكامل للمساهمه فى تنفيذ هذا المشروع القومى الضخم، وتذليل أى عقبات وتيسير جميع الإجراءات، بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة، للوصول إلى أعلى درجات الاستفادة من خلال تضافر كافة الجهود والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى المحافظة .