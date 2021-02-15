اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يشارك تشييع جثمان البدرى فرغلى شيخ النواب .. صور

الإثنين، 15 فبراير 2021 05:36 م
محافظ بورسعيد يشارك تشييع جثمان البدرى فرغلى شيخ النواب .. صور جنازة البدري فرغلي
بورسعيد محمد فرج

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شارك اللواء عادل الغصبان محافظ بورسعيد أهالى المحافظة فى تشييع جثمان المناضل البدرى فرغلى شيخ النواب، وأكد محافظ بورسعيد، أن الراحل البدري فرغلي كان نموذج للعطاء والإخلاص من أجل وطنة وستظل جهودة خالدة فى الوجدان على مر الأجيال و ستظل تاريخا مضيئا لسيرتة كاحد المناضلين الشرفاء لخدمة وطنة وابناء مصر.

وأكد المحافظ، أن البدرى فرغلى رحمه الله علية ستظل ذكراه عطارة بين اهلة ومحبيه وابناء مصر، كما قدم المحافظ، واجب العزاء لأسرة المتوفى، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنة فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

 

جنازة البدري فرغلي
جنازة البدري فرغلي

 

جنازة البدري فرغلي
جنازة البدري فرغلي

 

 


البدرى فرغلى

البدري فرغلي

جنازة البدري فرغلي

وفاة البدري فرغلي

وفاه البدرى فرغلى

البدرى فرغلى

البرلمان

محافظه بورسعيد

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