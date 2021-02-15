محافظ الغربية يشهد اصطفاف 130 معدة مشاركة فى مبادرة حياة كريمة بزفتى.. صور

الغربية عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الاثنين، اصطفاف المعدات المشاركة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير 1500 قرية من قرى الريف المصرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور اللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام ، و نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن مركز زفتى، وممثلى مبادرة حياة كريمة .

وخلال التفقد، وجه الدكتور رحمى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاهتمامه بتطوير قرى الريف المصري، مؤكداً على وجود الكثير من التحديات للوصول للهدف المنشود ولكننا نستطيع تحويل قرى مركز زفتى لقرى مستدامة تليق بأهالى المركز الذين يستحقون توفير كافة الخدمات، مشيراً إلى أن كل الأجهزة تعمل بالتوازى فى أعمال التطوير من خلال خطة تنسيقية مفصلة وبرنامج زمنى محدد.

وأكد محافظ الغربية، أنه تم إسناد الأعمال إلى كبرى شركات المقاولات بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، وستكون الأولوية لأبناء مركز زفتى للعمل فى المشروعات المنفذة، مشيراً إلى أن القرى ستشهد تطويراً شاملاً للبنية الأساسية، الخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى من خلال استمرار تنفيذ القوافل (الطبية ، البيطرية ، الزراعية ،الاجتماعية والتوعوية) بالتوازى مع أعمال التطوير، وذلك لاهتمام المحافظة بالعنصر البشرى بجانب العنصر المادي.

يُذْكَر أن الاصطفاف شارك به 130 معدة تشمل (حفارات، لوادر، معدات ثقيلة وخفيفة، أوناش، جليدرات، جرارات)، وسوف تستخدم تلك المعدات لتطوير 54 قرية و 88 تابع بمركز زفتى من خلال تنفيذ 834 مشروع بتكلفة متوقعة 4،4 مليار جنيه، وذلك لخدمة 599 ألف مواطن.