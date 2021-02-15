محافظ الغربية يشن حملة على مراكز الدروس الخصوصية بطنطا وتشميع 7 مراكز.. صور

الغربية - عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية صباح اليوم الاثنين، بحملة مفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية بمدينة طنطا.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية ، وهم (مركز محمود السباعى بشارع صدقى بجوار معهد رمضان، مركز سعيد وهبة بشارع على بك الكبير مع المواردي ، مركز للدروس الخصوصية بشارع المعتصم مع الحلو، قاعة الاستاذ إبراهيم شرشر، مركز الكنز، مركز الأستاذ أحمد عصام بشارع الإمام البصيرى مع الحلو ومركز الأستاذ أحمد الفخرانى بشارع لقمان الحكيم) .

وأمر المحافظ بمراجعة تراخيص تلك الأماكن وقطع المرافق من كهرباء ومياه عن الأماكن التى قامت بتغير نشاطها المثبت فى الرخصة .

يُذْكَر أن محافظ الغربية ، قام بعقد اجتماع ، صباح اليوم ، بديوان عام محافظة الغربية بحضور اللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية ، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، واللواء حسين الجندى السكرتير العام ، ورؤساء المدن والأحياء ، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية .

وتم التأكيد على استمرار الحملات على مدار الأسبوع لإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة حرصاً على صحة وسلامة الطلاب فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

فض مراكز الدروس الخصوصية