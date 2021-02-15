محافظ الغربية: المركز التكنولوجى بالمحلة أول مركز يحصل على الأيزو 9001

الغربية - عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، حرص المحافظة على تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل الكترونى، دون إجراءات روتينية معقدة، جاء ذلك عقب حصول المركز التكنولوجى بحى أول المحلة الكبرى على شهادة الأيزو 9001 ، وبحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندى السكرتير العام، اللواء حاتم زين الدين رئيس مركز ومدينة المحلة، ممدوح النجار رئيس حى أول المحلة، عبير بلح مدير مركز المعلومات بالديوان العام ، ولاء خضر مدير المركز التكنولوجى بحى أول المحلة الكبرى.

وأكد الدكتور رحمى، أن المركز التكنولوجى بحى أول المحلة يعد أول مركز على مستوى الجمهورية، يحصل على شهادة الأيزو 9001، وذلك بعد أن تم تدريب العاملين بالمركز على جميع الإجراءات الخاصة بنظام الأيزو 9001، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لتطوير المراكز التكنولوجية بمحافظة الغربية.

وأضاف محافظ الغربية، أن هذه الشهادة تأتى تتويجاً لجهود كبيرة قامت بها جميع الجهات داخل المحافظة بدايةً من وضع رؤية طموحة لتطوير المراكز التكنولوجية مروراً بتدريب العاملين والمتابعة الدورية لإزالة كافة المعوقات وميكنة جميع التعاملات مع المواطنين .

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، إلى أن الجهة المانحة للشهادة قامت بمراجعة وتدقيق نظام العمل بالمركز، واتباع وتنفيذ الإجراءات بأعلى معايير الجودة العالمية، وستهدف المحافظة فى المراحل القادمة إلى وصول باقى الـ 9 مراكز تكنولوجية إلى هذا المستوى .