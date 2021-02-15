محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ أعمال استكمال رصف جسر مصرف رمسيس

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال استكمال رصف طريق جسر مصرف رمسيس بمركز الحسينية، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ 35 مشروع بقطاع الطرق والكبارى بنطاق المحافظة بطول 174.6كم وبتكلفة مليار و706 مليون جنيه للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق، بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل طبقاً للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

و‏من جانبه أوضح المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق أنه جارى تنفيذ أعمال استكمال رصف طريق جسر مصرف رمسيس بمركز الحسينية بطول 11 كم وبتكلفة 15 مليون 960 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 85 % مشيراً إلى أن تلك الأعمال شملت رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطرق وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات.