محافظ الشرقية يستقبل رئيس الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس صبحى ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات بوزارة النقل، لبحث أوجه التنسيق والتعاون بين الشركة والمحافظة والتعرف على آليات استخدام الطرق الحديثة فى أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وذلك فى حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبه المحافظ والمهندسة سلوى سامى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بالشرقية والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتماما كبيراً بأعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، موجهاً مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الشركة والاستفادة من الطرق الحديثة لإعادة تدوير طبقات الأسفلت فى مجال الرصف ورفع كفاءة الطرق بنطاق المحافظة لتوفير التكلفة والحد من التلوث البيئى.

ومن جانبه أوضح المهندس صبحى ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية بوزارة النقل أن الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات هى إحدى شركات وزارة النقل وهى متخصصة فى أعمال الصيانة الذاتية لرفع مستوى كفاءة الطرق من خلال التطبيقات الحديثة الذكية مما لا يؤثر على المرور وحفاظاً على أمن مستخدمى الطرق ودون الحاجة إلى إغلاق الطريق أو غلق معظم حاراته حيث يقتصر العمل على الجزء الذى يحتاج إلى صيانة، لافتاً إلى أن الشركة تتميز بتفردها من حيث المنتج والآلات والمعدات ونوعيتها وأسلوب عملها وتخصصها؛ ومن حيث استخدام أحدث المعدات العالمية ذات الكفاءة والجودة واستخدام التطبيقات الحديثة لإصلاح الرصف وعلاج الشروخ.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن مزايا استخدام الطرق الحديثة للصيانة والرصف خفض التكلفة المالية للتنفيذ بنسب تصل إلى 30%، والحفاظ على الثروة المحجرية، وإعادة استخدام كافة موارد الرصف القديم بما فيه مادة البيتومين، وتقليص خطوات العمل، وخفض فترة التنفيذ، والحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستفادة من طبقات الرصف الحالية.