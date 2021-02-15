محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان تطوير وتوسعة شارعى الجلاء والمحكمة

السويس - سيد نون

قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة بشارعى الجلاء والمحكمة ، رافقه خلالها اللواء محمد الالفى مساعد وزيرالداخلية مدير أمن السويس ، وخالد سعداوى السكرتير العام ، والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء باسم العطار نائب مدير الأمن .

وخلال الجولة شدد محافظ السويس، على الشركة المنفذة لأعمال التطوير والهيئة الهندسية بسرعة الانتهاء من استكمال الميدان وتخطيط وعمل محاور مرورية لمداخل ومخارج الشوارع بالمنطقة ، لتسهيل الحركة المرورية ومنع إزدحام وتكدس السيارات أوقات الذروة ، مشيرا إلى سرعة استكمال شبكة بالوعات صرف الأمطار بشارع الجلاء وأعمال الرصف والتجميل والإنارة العامة بالمناطق التى يتم تطويرها.

وووجه صقر، رئيس الحى، برفع أى اشغالات أو مخلفات تعرقل العمل والاهتمام بالنظافة العامة .

وتفقد مبنى المركز التكنولوجى والخدمات لمحافظة السويس ، الذى يتم إنشاءه بشارع الجلاء ، ويشمل قاعة اجتماعات كبرى تليق بمحافظة السويس ومركز تكنولوجى متكامل لخدمة أبناء السويس أسوة بباقى المحافظات .

رافق المحافظ فى الجولة كلا من المهندسة فاتن عبد الغنى رئيس حى السويس ، والمهندس عبد الصمد احمد مدير عام الاسكان والمهندسة مديحة صديق مدير عام الطرق ومهندسى الشعبة الهندسية ، وإدارات المرور والتجميل والحدائق والإدارات الهندسية بحى السويس والشركات المنفذة للأعمال .