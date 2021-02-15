اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: الإزالة الفورية لحالات التعدى على الأراضى الزراعية

الإثنين، 15 فبراير 2021 04:43 م
محافظ الدقهلية: الإزالة الفورية لحالات التعدى على الأراضى الزراعية جانب من الإزالة
الدقهلية شريف الديب

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على تقارير جهود أجهزة الوحدات المحلية فى أعمال ازالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة.

ففى مركز ومدينة شربين قال طارق شكرى رئيس المركز، إنه تم  إزالة فوريه لعدد 5 مقابر بقريه كفر الترعه الجديد وراس الخليج تم إقامتهم بالمخالفة  وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين..

وأضاف أنه فى قرية كفر الترعة القديم تمت أعمال إزالة فوريه لسور بناء مخالف على مساحة 55 متر وارتفاع 3 متر خارج الحيز العمرانى وتم إتخاذ اللازم قانونيا بمعرفة الشرطة والنيابة العسكرية.

وفى مركز ومدينة أجا، قالت رحاب المزين رئيس المركز، إنه تمت أعمال إزالة التعدى على الأرض الزراعية بقرية منشاه الأخوة وتم اتخاذ الاجراءات القانوية حيال المخالفة.

وفى مركز ومدينة دكرنس قالت الدكتورة أمال بركات، إن فريق العمل التنفيذى المتمثل فى نواب المركز ومدير الإزالات ومدير الاشغالات وقوه من الشرطه بنطاق المدينه قاموا بإزالة 3 مبانى مخالفين تم بناؤهم بالبلوك  فى الأرض الزراعيه بشارع ميت الحلوج إزالتهم فى المهد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

 وفى مركز ومدينة طلخا قال محمد امين رئيس المركز انه تمت أعمال إزالة فوريه لتعدى بالبناء على الأرض الزراعية بسور من البلوك الابيض على مساحة 300 متر بناحية قرية بطره وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لاى محاولات الشروع فى التعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وقال انه لاتفريط فى متر واحد من الأرض الزراعية بالدقهلية أو أراضى الدولة.

وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة  جميع المخالفات للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر فقط، وشدد محافظ الدقهلية على اهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع  للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها والتصدى بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن.

 

 

 


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التعديات على الاراضى الزراعية

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