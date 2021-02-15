محافظ البحر الأحمر يفتتح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام.. صور

البحر الاحمر- عماد عرفة

افتتح محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الإثنين، قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام، وتفقد وحدة الغسيل الكلوى للاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية على أكمل وجه، وحرص على الإستماع للمرضى، موجهاً بحل أى مشكلات على الفور.

وحرص المحافظ على تفقد المركز المخصص للقاح كورونا للمواطنين بعد تطويره، تمهيداً لبدء العمل به فور وصول اللقاح من وزارة الصحة، وحصول المواطنين على اللقاح بعد التسجيل على المنظومة، كما تفقد عدداً من أقسام المستشفى، لمتابعة مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للمرضى، مشدداً على ضرورة النظافة العامة للمكان والعاملين فيه، حرصاً على سلامة الأطقم الطبية والمرضى.

أكد محافظ البحر الأحمر، أن هناك توجيه من القيادة السياسية، للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية بالمستشفيات، سواء أطباء أو تمريض، لما يبذلوه من جهد متواصل لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحيّة والعلاجية للمواطنين، لافتاً إلى أنهم يؤدون واجبهم على أكمل وجه.

أشار المحافظ إلى أن افتتاح قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام، جاء بعد تزويده بأحدث الأجهزة الطبية بتكلفة نحو 2 مليون جنيه، وأبرزها جهاز أشعة تليفزيونية، ومنظار الرمد، إضافة إلى جهاز "الفاكو" الذى يستخدم لاجراء عمليات المياه البيضاء، وهو لم يكن موجود من قبل، وكان المرضى يضطرون إلى السفر إلى المحافظات المجاورة لإجراء هذه العمليات، لكن من اليوم متاح إجراؤها فى مستشفى الغردقة العام، للتيسير على المواطنين.

تابع اللواء حنفي: يأتى ذلك ضمن سلسلة التطوير التى تشهدها مستشفيات المحافظة فى مختلف المدن، وكما تعهدت أعمل بكل جهدى لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة، لأن تطوير المنظومة الصحية يأتى على رأس أولوياتي، ووجهت بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمستشفيات حفاظاً على صحة وسلامة المرضى والأطقم الطبية، مجدداً شكره إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لدعمها المستمر لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، ووكيل وزارة الصحة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.