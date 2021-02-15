محافظ الإسكندرية يكرم أعضاء غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا وفرق المرور الطبية

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فريق عمل غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، وكذلك فرق المرور الطبية المعنية بالمتابعة الميدانية لجاهزية المستشفيات بالمحافظة، لتكريمهم وتوجيه تحية تقدير وإعزاز لمجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية فى مواجهة جائحة كورونا.

تم ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب الصيادلة بالإسكندرية، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير باسمه وباسم شعب الإسكندرية إلى فريق غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا وفرق المرور الطبية، وجميع من شارك وما زال يشارك فى إدارة أزمة كورونا بالمحافظة.

وأوضح الشريف قائلا " أننا نعلم جيدا حجم المسئولية التى حملتوها على عاتقكم فى تلك الفترة الحرجة منذ بداية أزمة كورونا، وانتم بالفعل على قدر المسئولية وأثبتم للعالم أجمع انكم جنود فى خدمة الوطن "جيش مصر الأبيض".

وأضاف المحافظ أن ذلك التكريم وجميع كلمات الشكر والتقدير لا توفيهم حقهم، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والتسهيلات الممكنة لتلبية كافة احتياجات الأطباء.

على الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بالجهد الرائع الذى بذله غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا بالمحافظة والتى تمت بالتنسيق مع جميع الجهات، والتى تلقت اتصالات بإجمالى 6 آلاف و645 إتصال متنوع ما بين استفسارات وشكاوى ومتابعات للعزل المنزلي كما أشاد بدور فرق المرور الطبية التى قامت بالمتابعة الميدانية للوقوف على جاهزية المستشفيات.

من جانبها؛ ثمنت الدكتورة جاكلين عازر، الدور الذى بذله فريق غرفة عمليات أزمة كورونا، الذين كانوا يعملون على مدار 24 ساعة وكذلك دور فرق المرور الطبية، مشيرة إلى أن جميع الملاحظات التى تم وضعها كان لها مردود على جودة الخدمة الطبية المقدمة فى المستشفيات وأكدت أن جميع المسئولين فى الدولة يعلمون جيدا قدر تضحياتهم لذا فالجميع خلفهم لتقديم كامل الدعم لهم .