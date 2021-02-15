اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 10:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة نوة الأمطار الغزيرة المتوقعة

الإثنين، 15 فبراير 2021 08:40 م
محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة نوة الأمطار الغزيرة المتوقعة محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بجولة مكبرة علي مستوي أحياء المحافظة، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع النوة الحالية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي ستبدء غدا صباح باكر، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة تكون رعدية أحياناً، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة.
 
 
ووجه المحافظ المواطنين، بضرورة توخي الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى. ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
 
وأكد الشريف، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة النوة الحالية والتي ستستمر لمدة يومين. فضلا عن التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية. 
 
وأضاف أنه تم التشديد علي رؤساء الأحياء وشركات المرافق الحيوية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد علي مستوى أحياء المحافظة، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة. جاء ذلك بحضور السيد موسي رئيس حى العجمى. 
 

طقس الاسكندرية

امطار

امشير

حالة الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة