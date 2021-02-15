محافظ الإسكندرية: نحترم أحكام القضاء ونسعى إلى حلول قانونية لأزمة "آتيلية الإسكندرية"

الإسكندرية - جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، مثقفى الإسكندرية، وذلك للاستماع إلى مطالبهم بشأن أزمة " آتيلية الإسكندرية " التى أثيرت فى الآونة الأخيرة بعد صدور حكم القضاء بإخلاء الآتيلية، مشيراً إلى أن المحافظة هى بيت لكل السكندريين ، وأى مشكلة تؤرق الشارع السكندرى هى ضمن أولوياتنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رفيق خليل رئيس مجلس إدارة " أتيلية الإسكندرية "، ولفيف من أعضاء مثقفى الإسكندرية .

وأكد المحافظ، احترام أحكام القضاء المصرى العادل ، وهو ما يحتم ضرورة السعى إلى وضع حلول قانونية مناسبة لجميع الأطراف بما يضمن الحفاظ على "آتيلية الإسكندرية " نظرا لأهميته التراثية والثقافية والعلمية لدى مثقفى الإسكندرية، ومراعاة عدم المساس بحقوق المالكين .

ووعد المحافظ مثقفى الإسكندرية برفع جميع مطالب مثقفى الإسكندرية والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالاتيلية من وزارة الثقافة ووزارة الأثار ووزارة التضامن الاجتماعى لحل تلك الأزمة .