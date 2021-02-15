اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: نحترم أحكام القضاء ونسعى إلى حلول قانونية لأزمة "آتيلية الإسكندرية"

الإثنين، 15 فبراير 2021 04:13 م
محافظ الإسكندرية: نحترم أحكام القضاء ونسعى إلى حلول قانونية لأزمة "آتيلية الإسكندرية" محافظ الإسكندرية ومثقفى الاسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، مثقفى الإسكندرية، وذلك للاستماع إلى مطالبهم بشأن أزمة " آتيلية الإسكندرية " التى أثيرت فى الآونة الأخيرة بعد صدور حكم القضاء بإخلاء الآتيلية، مشيراً إلى أن المحافظة هى بيت لكل السكندريين ، وأى مشكلة تؤرق الشارع السكندرى هى ضمن أولوياتنا

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رفيق خليل رئيس مجلس إدارة " أتيلية الإسكندرية "، ولفيف من أعضاء مثقفى الإسكندرية .

وأكد المحافظ، احترام أحكام القضاء المصرى العادل ، وهو ما يحتم ضرورة السعى إلى وضع حلول قانونية مناسبة لجميع الأطراف بما يضمن الحفاظ على "آتيلية الإسكندرية " نظرا لأهميته التراثية والثقافية والعلمية لدى مثقفى الإسكندرية، ومراعاة عدم المساس بحقوق المالكين .

ووعد المحافظ مثقفى الإسكندرية برفع جميع مطالب مثقفى الإسكندرية والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالاتيلية من وزارة الثقافة ووزارة الأثار ووزارة التضامن الاجتماعى لحل تلك الأزمة .

 


الاسكندرية

اتيلية الاسكندرية

مثقفى الاسكندرية

محافظ الإسكندرية

ازمة اتيلية الإسكندرية

اخلاء اتيلية الإسكندرية

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