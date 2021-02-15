محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لإزالة التعديات ودراسة المعوقات

أسيوط هيثم البدرى

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع متابعة تقارير وحدة المتغيرات المكانية والموقف التنفيذى لرصد التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء وخاصة بعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك وفقًا لمراجعات كشف المتغيرات المكانية "التعديات على أراضى الدولة" من خلال صور الأقمار الصناعية الوارد للمحافظة من هيئة المساحة العسكرية وتحديد التعديات على الواقع والتعامل الفورى معها قبل استقرارها.

حضر الاجتماع اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولى أملاك الدولة وجهات الولاية بمختلف قطاعات ومديريات المحافظة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لإزالة التعديات بالمراكز والأحياء وتنفيذ قرارات الإزالة ودراسة المعوقات وتذليل العقبات لاستكمال تنفيذ القرارات وفقًا للقانون وحفاظًا على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتى تعتبر مصدر الأمن الغذائى لمصر كما استعرضت المهندسة فاطمة سلطان مراحل تطوير الوحدة وتفعيل دورها فى رصد المخالفات وتعديات البناء مشددًا على سرعة نهو أعمال التطوير وخاصة بعد تزويدها بأحدث أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة تحديد المكان "G.P.S" وذلك ضمن خطة المحافظة وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط بواسطة إدارة المساحة العسكرية بالتنسيق مع وزارة النخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وتنفيذًا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية واسترداد حق الشعب.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء وجهات الولاية على أراضى أملاك الدولة بسرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمخالفات التى تم رصدها عن طريق هيئة المساحة العسكرية من خلال الأقمار الصناعية وخاصة للتعديات التى تمت بعد أبريل 2019 لمخالفات المبانى والتعديات على أراضى أملاك الدولة بعد 22 يوليو 2017 مشددًا على عمل تقارير متابعة دورية لما تم تنفيذه لافتًا إلى أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لتفعيل وتطوير العمل بالوحدة المتخصصة لمتابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف عن طريق الأقمار الصناعية وذلك لردع المخالفين ومحاسبة المقصرين من الجهاز الإدارى وإزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي.