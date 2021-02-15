محافظة القاهرة تخطط لنقل مقابر بمحيط الإمامين الليثى والشافعى

كتب سيد الخلفاوى

أكد مصدر ب محافظة القاهرة أنه من المقرر أن يتم نقل عدد من المقابر بمحيط الإمام الشافعي والإمام الليثي، ضمن خطة تطوير مسار آل البيت، بالتزامن مع نقل عدد آخر بمسار كوبرى السيدة عائشة الجديد، الجارى تنفيذه للربط بين ميدان السيدة عائشة ومحور الحضارات

ومن المقرر أن تنقل محافظة القاهرة 2760 مقبرة بمسار الكوبرى الجديد المقرر إنشاؤه، والذى يبدأ من طريق صلاح سالم بالقرب من مسجد المسبح وينتهى عند نادى الأبطال بالقرب من بحيرة عين الصيرة ومحور الحضارات.

ومن المقرر أن يتم إنشاء كوبرى بديل لكوبرى السيدة عائشة وهدم الكوبرى القديم، وذلك لكثرة الحوادث وتسببه في أزمات المرور ، والكوبرى الجديد يربط "صلاح سالم" بمحور الحضارات فى عين الصيرة، ومن المقرر أن إنشاء كوبرى السيدة عائشة الجديد يستغرق من 3 لـ6 أشهر، خاصة بعد ازالة 47 عقار بميدان السيدة عائشة ونقل الأسر للأسمرات.

وأكد اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد لمحافظ القاهرة، أنه سيتم إنشاء كوبرى جديد يبدأ طريق صلاح الدين الشرقى وينتهى أمام نادى الأبطال بعين الصيرة، ومحور الحضارات للربط مع الطريق الدائرى اتجاه المنيب والأوتوستراد، مشيرا إلى أنه تم إزالة 47 عقارا و 23 محلا من ميدان السيدة عائشة وتم نقل 136 أسرة بمدينة الأسمرات فى مساكن مجهزة ومكتملة الفرش.

وأضاف السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة، أنه سيتم إزالة 2760 مقبرة ونقلها إلى أماكن أخرى فى 15 مايو، وهى تقع بمسار الكوبرى الجديد البديل لكوبرى السيدة عائشة، كما سيتم إزالة كوبرى السيدة عائشة، في آخر مرحلة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر المقبلين.

وأعلن عوض أنه يتم تنفيذ تطوير مسار المزارات الدينية مثل "الامام الشافعى والامام الليثى ومنطقة مجمع الأديان والكنيسة المعلقة والمتحف القبطى وجامع عمرو، ومسجد السيدة رقيه"، لافتا إلى أن هناك دراسة للتوسعة بمحيط بعض المزارات الدينية ومسار آل البيت.