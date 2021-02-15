محافظة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسوء حالة الطقس

وأكدت المحافظة في بيان لها اليوم أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، محافظ البحر الأحمر، كلف كافة الجهات المختلفة برفع درجة الإستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بمتابعة غرف الأزمات والعمليات بالمحافظات وعلى مستوى المراكز والمدن والأحياء للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التى من المتوقع أن تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وطالب شعراوى برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة ومن بينها المحافظات الساحلية الأخرى، وكلف المحافظين بموافاة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بتقرير دورى كل ساعتين اعتباراً من غد الثلاثاء لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.