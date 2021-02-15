محادثات أوروبية مع موديرنا لتوفير 150 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن محادثات أوروبية مع شركة موديرنا لتوفير 150 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا المستجد.

وقالت مصادر أوروبية: لا تقدم في المحادثات مع أسترازينيكا لتوفير المزيد من لقاحات.

وفى وقت سابق كشف الدكتور عبد الناصر أبو بكر رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى للمنظمة اليوم، إنه بالنسبة للقاح استرازينيكا، وبعد مراجعة مأمونية اللقاح فى عدة مجموعات ثبت أن اللقاح ناجح، ويتمتع بالأمان حتى مع كبار السن، فوق الـ65 عاما، مضيفا: "وحتى لو نجاح اللقاح أقل فى هذه المجموعات، فإن وجود لقاح للحماية من كورونا أفضل من عدم وجود لقاح".