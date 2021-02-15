مجلس مدينة سفاجا يستكمل حصر الأراضى الفضاء ووضع لافتات عليها

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، استكمال مشروع حصر الأراضي الفضاء على مستوي المدينة تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضحت رئيس المدينة، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارات المختصة لمراجعة الأراضي غير المستغلة، والفضاء، وكلفت إدارة الشئون الإدارية بتثبيت لافتات عليها لتوضيح هويتها وعدم السماح بالتعدي عليها من قبل المواطنين أو استغلالها في التشوينات.

وأضافت رئيس المدينة أن تلك الإجراءات تأتي بهدف وضع تصور لتعظيم الإستفادة منها، بما يحقق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة، على أن تتولى لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة اعداد قاعدة البيانات وتحديد أولويات البيع طبقا للتوزيع الجغرافي والتحليلات المكانية.

واشارت رئيس المدينة إلي أن عملية توزيع أو طرح تلك الأراضي سوف يتم طبقًا للقوانين واللوائح المنظمه لهذا الشأن، تحقيقًا للشفافية للحصول على افضل عائد من أصول الدولة.