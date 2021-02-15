اليوم السابع
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متحدث التنمية المحلية يوجه نصيحة للمواطنين قبل بداية موجة الطقس السيئ

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:10 م
متحدث التنمية المحلية يوجه نصيحة للمواطنين قبل بداية موجة الطقس السيئ خالد قاسم
كتب محمد شرقاوى

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كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن غرفة عمليات الوزارة ترتبط بغرف العمليات بمختلف المحافظات لمتابعة موجة الطقس السيئ المرتقبة.

وأضاف خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزير أكد ضرورة نشر معدات شفط مياه الأمطار في مختلف المحافظات المتوقع سقوط أمطار بها، إضافةً إلى مراجعة جاهزية بالوعات الصرف الصحي ومحطات الطرد المركزي، مناشدا المواطنين الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأماكن التي تعد أكثر عرضة لسقوط الأمطار وعدم السير أسفل لوحات الإعلانات، وعدم النزول من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وتابع متحدث التنمية المحلية بأنه يتم تلقي أي شكاوى متعلقة بالأمطار والسيول في المحافظات من خلال رقم واتساب 01150606783 أو صفحة "صوتك مسموع" على فيسبوك أو الخط الساخن 15330.


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الطقس

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