اليوم السابع
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مباحث الجيزة تستمع لأقوال أسرة ربة منزل يتهمون زوجها بقتلها في الحوامدية

الإثنين، 15 فبراير 2021 02:56 م
مباحث الجيزة تستمع لأقوال أسرة ربة منزل يتهمون زوجها بقتلها في الحوامدية سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال أسرة ربة منزل فارقت الحياة مساء أمس الأحد، ووجهوا اتهاما لزوجها "عامل"، بارتكاب جريمة قتلها، بسبب الخلافات الأسرية الدائمة بينهما.

كما استمع رجال المباحث لأقوال ابنة المجني عليها التي شاهدت الجريمة، وينتظر أفرد أسرة الضحية الانتهاء من عملية التشريح لاستلام جثمانها تمهيدا لتشييع جنازتها ودفنها بمقابر العائلة بقرية تابعة للحوامدية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نقل ربة منزل إلى المستشفى جثة هامدة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

بإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها متهم بقتلها بسبب خلافات أسرية، حيث خنقها حتى فارقت الحياة، وحاول إسعافها بنقلها إلى المستشفى، وعقب تأكده من وفاتها فر هاربا، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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