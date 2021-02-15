لقاح كورونا آمن.. أول طبيبة تحصل على التطعيم تروى تجربتها بالتفصيل.. فيديو

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا مع الدكتورة غادة متولى، مدير الإدارة الصحية بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وأول طبيبة تحصل على الجرعة الثانية من اللقاح الصينى "سينوفارم"، بعد مرور 21 يومًا على تلقى الجرعة الأولى من اللقاح دخل العيادة المتخصصة لمنح اللقاح بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية.

وقالت الدكتورة غادة متولى، إنها حصلت على الجرعة الثانية من اللقاح الصينى "سينوفارم"، بعد مرور 21 يومًا على تلقى الجرعة الأولى من اللقاح دخل العيادة المتخصصة لمنح اللقاح بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، حيث حصلت على الجرعة الأولى فى 24 يناير الماضى.

وأضافت الدكتورة غادة متولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها ثالث شخص من الأطقم الطبية يحصل على اللقاح فى المرة الأولى فى مصر داخل مستشفى أبو خليفة، وأول طبيبة فى مصر تحصل على اللقاح فى المرة الأولى وأول طبيبة تحصل على الجرعة الثانية من اللقاح فى مصر داخل مستشفى أبو خليفة، اليوم، مشيرة إلى أنها لم تردد فى التوقيع بالموافقة بالحصول على اللقاح، بحكم عملها واختلاطها بالمرضى داخل الوحدات الصحية.

وأكدت مدير الإدارة الصحية بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، أنها لم تشعر بأى أثار جانبية خلال الفترة الماضية منذ حصولها على الجرعة الأولى من اللقاح الصينى، حتى آثار وآلم الحقنة فى المرة الأولى لم يتعد 5 دقائق بينما فى المرة الثانية لم تشعر بأى آلم، مشيرة إلى أنه رغم حصولها على التطعيم إلا أنها لم تتكاسل فى تطليق والالتزام بالإجراءات الاحترازية من كمامة وكحول وتباعد اجتماعى، لأم اللقاح لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100%، كما يوصى الأطباء دائمًا بشأن أى لقاح لفيروس كورونا.

وبدأ مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الثانية للقاح كورونا، بعد مرور 21 يوم على حصولهم على الجرعة الأولى.

واستقبلت المستشفى عشرات الأطباء، اليوم، والذين تم تسجيل بياناتهم فى الحملة الاولى للتطعيم، يناير الماضى، ومعهم كارت المتابعة، حيث ااستقبلهم قسم الإستقبال بالمستشفى، ثم توجوها إلى غرف تلقى اللقاح، وخضعوا لقياس مستوى السكر وضغط الدم، ومن ثم حصلوا على الجرعة الثانية للقاح الصينى "سينوفارم".

وشهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية فى نهاية الشهر الماضى، وتحديدًا يوم 24 يناير.

ووفقًا لإحصائيات وزارة الصحة والسكان الخاصة بعدد الأطقم الطبية التى حصلت على اللقاح، حصل 1315 من الأطقم الطبية على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" بـ22 مستشفى عزل وحميات، بعدد من محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح الصينى يؤخذ على جرعتين يفصل بينها 21 يوما، وخلالهما تتم المتابعة من خلال فريق طبى متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأطقم الطبية، فى حال حدوث أى أعراض جانبية للقاح، وتتم المتابعة من خلال كارت متابعة لتلقى الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقى اللقاح بصفة دورية من فرق طبية متخصصة.

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان أن اللقاح الصينى "سينوفارم"، أثبت فاعلية بنسبة 86% فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% فى إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة، أن أكثر من نصف العاملين داخل المستشفى وقعوا على الموافقة للحصول على اللقاح، وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الأعراض التى يمكن أن يتعرض لها متلقى لقاح كورونا تتمثل فى وجود: ألم واحمرار وتصلب وحكة فى موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية ولا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجًا معينا فعادة ما تزولً هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزًا بالجمهورية ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين وفى مقدمتهم الفئات الأولى بالتطعيم وهم الطواقم الطبية فى مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.