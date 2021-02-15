لحظة تفجير جسر عمره 80 عاما بـ96 قطعة متفجرات فى ولاية بنسلفانيا.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

هدمت السلطات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، جسر لاستبداله بمجموعة جسور أخرى بقيمة 9.95 مليون دولار، وأظهرت لقطات فيديو لحظة تفجير الجسر في ولاية بنسلفانيا، حيث تم وضع 96 قطعة من المتفجرات على طول جسر "دوكر هولو" الذي ربط نورث برادوك وشرق بيتسبرج لمدة 80 عاما في بنسلفانيا.

وعرضت شبكة روسيا اليوم، لقطات لتفجيرات متتالية عن بعد لجسر "دوكر هولو" الذى يعتبر من الجسور التاريخية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وتم التنفيذ لاستبداله بمجموعة من الجسور الحديثة.



لحظة تفجير الجسر



الجسر بعد الانهيار

وفى تفجير آخر بتقنيات سريعة، فجرت السلطات الصينية جسرا للسيارات فوق نهر شيانججيانج، لكونه غير صالح للاستخدام، ولم يستغرق تفجير الجسر الضخم على مجرى المياه، أكثر من ثوان معدودة، وفقا لموقع سبوتنيك.



انهيار الجسر



انفجار الجسر

وفى نهاية العام الماضي، نشرت قناة "نيو تشاينا" الصينية، مقطع فيديو يظهر لحظة الانفجار وكيف تنتشر أجزاء من الجسر المنفجر في اتجاهات مختلفة وتسقط في النهر، واستغرق تدمير المعبر عشر ثوان ، وبعد ذلك، تم عرض جسر جديد على الجمهور، وتم بناؤه في مكان قريب، وهو أطول ويضم المزيد من الممرات للسيارات.

وفى واقعة أخرى، تسببت السيول الأمطار الرعدية التي تساقطت على ولاية جيجل شمال شرقي الجزائر، بوقت سابق في انهيار جزئي لجسر وادي القنطرة، المدخل الشرقي للولاية، كما جرفت السيول 18 سيارة مختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن التساقط الكثيف للأمطار على ولاية جيجل تسبب في انهيار جزئي لجسر وادي القنطرة، كما جرفت السيول 18 سيارة نحو مدخل الوادي المتواجد أسفل الجسر مما تسبب في انسداد مجراه خاصة بعد تراكم الأوحال.