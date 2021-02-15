اليوم السابع
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لجنة صحية تفحص سمك وسجق مجهول المصدر ضبط داخل ثلاجة لحفظ السلع بالجيزة

الإثنين، 15 فبراير 2021 04:00 ص
لجنة صحية تفحص سمك وسجق مجهول المصدر ضبط داخل ثلاجة لحفظ السلع بالجيزة سلع فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تعمل لجنة صحية مشكلة بقرار من النيابة العامة، على فحص سلع غذائية عبارة عن لحوم سمكية وسجق، مجهولة المصدر تم ضبطها داخل ثلاجة لحفظ السلع بالجيزة، لكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال تحقيقاتها فى الواقعة.

ومن المقرر أن تحدد اللجنة مدى صلاحية السلع المتحفظ عليه للاستهلاك الآدمي، وعما إذا كان هناك تغير فى خصائصها تجعلها غير صالح للاستهلاك من عدمه.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة سلع غذائية فاسدة والغش التجارى، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على السلع المضبوطة وعرضها على لجنة صحية لفحصها.

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في القبض على صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية وبحوزته 4 أطنان أسماك وسجق مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث التموين بالجيزة، من ضبط (4,27 طن "أسماك ماكريل – سجق" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

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