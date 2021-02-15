اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 10:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لبنان يسجل 1739 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:33 م
لبنان يسجل 1739 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
)أ ش أ(

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1739 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 340 ألفًا و861 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 44 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4037 حالة، في حين يرقد 941 شخصًا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 315 شخصًا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7133 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

 

 


لبنان

بيروت

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المغرب تسجل 121 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:03 م

فرنسا تسجل 412 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 15 فبراير 2021 09:01 م

تسجيل 258 حالة وفاة و7351 إصابة بفيروس كورونا فى إيطاليا

الإثنين، 15 فبراير 2021 08:14 م

الكويت تسجل 823 إصابة و6 وفيات بفيروس "كورونا"

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:59 م

اليونان تُسجل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و26 وفاة خلال 24 ساعة

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:37 م

الصحة الأردنية: تسجيل 2312 إصابة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:19 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة