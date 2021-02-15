لايف.. "عرض كليته للبيع عشان يتعالج".. صابر تعاطى المواد المخدرة حتى وصل للإدمان

الغربية محمد طارق

نشر تليفزيون "اليوم السابع"، بث مباشر جديد لرجل في العقد الرابع من عمره يعرض كليته للبيع من أجل العلاج من الإدمان، بعدما طرده ابنائه وزوجته بمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية .

وقال صابر، البالغ من العمر 47 سنة، كنت متزوج ولدي 6 ابناء، جميعهم تعليم عالي، وبينهم طبيبه ومهندس ، وكنت أعمل تاجر "خرده"، ولدي سيارة ومنزل وأعيش مع ابنائي، حتي تعرفت علي أحد ابناء مهنتي وبدأت في تعاطي المواد المخدرة دون النظر إلي مستقبلي ومستقبل أسرتي .

وأضاف : تدهور بي الحال وأصبحت مدمنا للمواد المخدرة، وتخلي عني الجميع فقمت ببيع نصف منزلي، وأنا فاقدا للوعي من أجل الحصول علي أموال لتعاطي المواد المخدرة، فتركني ابنائي وزوجتي لمدة طويلة أعيش في الشوارع ، حتي قام أحد الأشخاص بتوفير غرفة في إحدي الأراضي الزراعية لتحميني من برد الشوارع .

وأوضح أنه قرر أن يتعافي من أجل عودته لأسرته فقام بالاتصال بالخط الساخن، والذي قام بدورة لتحويلة إلي مركز قريب منه، وحاليا يقوم بصرف العلاج، ولكنه يريد أن يدخل مصحة علاجية ليتعافي تماما .

وأشار إلي أنه قام بعرض كليته للبيع من أجل استرجاع منزله وأسرته، والخضوع للعلاج في إحدي المصحات النفسية، مطالبا وزارة التضامن الاجتماعي بتبني حالته وعلاجه في إحدي المستشفيات الحكومية ، موضحا أنه يريد التعافي والعودة إلي ابناءه .