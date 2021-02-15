اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف يحمل الاتحاد الأوروبى مسؤولية تدهور العلاقات مع روسيا

الإثنين، 15 فبراير 2021 05:50 م
لافروف يحمل الاتحاد الأوروبى مسؤولية تدهور العلاقات مع روسيا لافروف
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حمل رئيس وزراء روسيا سيرجى لافروف الاتحاد الأوروبي مسؤولية تدهور العلاقات مع روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده جاهزة للعودة إلى العلاقات الطبيعية مع الاتحاد الأوروبي رغم الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن الخيار بيد بروكسل.

وأضاف لافروف - في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/ - "يجب أن نكون جاهزين لأي تطور للأحداث، والخيار يجب أن تتخذه بروكسل، وإذا قررت أنه من الضروري استئناف العلاقات والتخلي عن تفكيكها فسنكون جاهزين لذلك أيضًا"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لدى روسيا أية مشكلات في العلاقات مع الدول الأوروبية منفصلة.


لافروف

أوروبا

روسيا

الاتحاد الاوروبى

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة