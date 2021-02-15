كلية اللاهوت الإنجيلية تحصل على الاعتماد الرسمى الأوروبى ورئيس الطائفة يهنئ

وقال رئيس الإنجيلية: "نشعر بفخر عظيم لهذا الصرح التعليمي الكبير، والذي يسعى دائمًا إلى تحقيق أعلى مستويات الارتقاء الأكاديمي بمقاييس عالمية، من أجل إعداد قيادات مؤهلة على أعلى مستوى لاهوتي وأكاديمي، لخدمة الكنيسة والمجتمع في مصر والعالم العربي".

وحصلت كلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة، على الاعتماد الرسمي مِن المجلس الأوروبي للتَّعليم اللاهوتي European Council for theological Education (ECTE) لأربعة برامج من برامج الكلية وهى:

ماجستير اللاهوت (دراسات عُليا).

‏2. MDiv ماجستير اللاهوت والرِّعاية المؤهِّل للرِّسامة.

‏3. MAT ماجستير الآداب في اللاهوت.

‏4. MML ماجستير الميديا والقيادة.

وقال الدكتور عاطف مهني، عميد الكلية، فى بيان، إنَّ هذا الاعتماد من هيئةٍ مسيحيَّةٍ أكاديميَّةٍ مُحترَمَة يتوِّج جهد الكُليَّة بأن يجعل شهادات الخرِّيجين مُعترفٌ بها في كُليَّات اللاهوت والجامعات العالميَّة، ممَّا يسهِّل مهمَّة الرَّاغبين منهم في عمل دراسات عُليا في الخارج.

وأضاف أن رحلة الاعتماد الأكاديمي للكُليَّة وبرامجها بدأت من شهر نوفمبر 2015 أي من أكثر من خمسة سنوات، وتطلَّبت استيفاء وتطوير عديدٍ من البرامج والمُمارسات، لتستوفي معايير المجلس الأوروبي، حيث يشمل الاعتماد تقييم مُحتوى البرامج الأكاديميَّة وأهدافها والتَّوجُّه اللاهوتي المُعلَن للكُليَّة، ومدى الالتزام به في مناهجها، ومدى خدمة خريجي الكُليَّة للكنيسة وتأثيرهم في المجتمع. وكذلك الدَّرجات العلميَّة للأساتذة، ومكتبة الكُليَّة، وإداء الإدارة والمجلس، وأداء خريجي الكُليَّة، لقياس مدى تحقيقهم للأهداف التَّعليميَّة لكلّ برنامج. هذا بالإضافة إلى خُطط الكُليَّة ومُنشأتها، والوسائل التَّعليميَّة، ومدى تحقيقها للتَّنمية المُستدامة،

وقدم عميد الكلية التهنئة للكنيسة الانجيلية في مصر، ولسنودس النيل الإنجيلى، المالك لكُليَّة اللاهوت الإنجيليَّة، ولمجلس الكلية، المُمثِّل للسنودس في الإشراف على الكُليَّة، وصول الاعتماد الأكاديمي رسميًا للكلية.

يذكر أن كلية اللاهوت الانجيلية، واحدة من أعرق مؤسسات التعليم اللاهوتي بالشرق، تأسست الكلية عام ۱۸٦۳ بهدف إعداد رعاة وتدريب قادة للكنيسة الإنجيلية.