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كردستان العراق: المعلومات الأولية تفيد بسقوط عدد من الجرحى بالهجوم على أربيل

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:33 م
كردستان العراق: المعلومات الأولية تفيد بسقوط عدد من الجرحى بالهجوم على أربيل العراق
كتب أحمد عرفة

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قالت داخلية كردستان العراق، إنه في التاسعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي بالعراق أطلقت صواريخ نحو أربيل، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل، وطالبت داخلية كردستان العراق المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المستهدفة والبقاء في منازلهم.

وقالت داخلية كردستان العراق: المعلومات الأولية تفيد بسقوط عدد من الجرحى بالهجوم الصاروخي، الصواريخ سقطت على أكثر من منطقة في أربيل وضواحيها.

وقالت داخلية كردستان العراق: الجهات الأمنية باشرت تحقيقاتها بالهجوم الصاروخي في أربيل.

 

 


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