ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عما جاء في بيان المجمع الدوائي: "أتم مجمع كراغندي الدوائي إجراءات التسجيل للقاح "غام-كوفيد-فاك" أو "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا المستجد، في جمهورية كازاخستان".



ووفقًا للتقرير تم تلقي التقييم النهائى من منظمة الخبراء التابعة لوزارة الصحة فى كازاخستان، بشأن سلامة وجودة وفعالية اللقاح بناءً على نتائج النظر في ملف التسجيل، في 13 فبراير الجارى، وبناءً على هذا الاستنتاج، تم إرسال طلب الحصول على شهادة التسجيل إلى لجنة الرقابة الطبية والصيدلانية بوزارة الصحة.

هذا وتم الإعلان أن جمهورية كازاخستان بدأت في التطعيم ضد فيروس كورونا ، باستخدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي الصنع يوم 1 فبراير الجاري، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى الجمهورية على أساس تصريح استيراد لمرة واحدة.



وبدأ المجمع الدوائي في كراغندي إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" بمكونات روسية، ووفقًا للحسابات الأولية، من المخطط توفير حوالي 90 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الذي ينتجه مجمع كراغندي الدوائي، إلى جميع مناطق البلاد، في نهاية فبراير الجاري.

