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قيس سعيد: التعديل الوزاري تجاهل بعض أحكام الدستور

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:41 م
قيس سعيد: التعديل الوزاري تجاهل بعض أحكام الدستور قيس سعيد
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن السلطة السياسية يجب أن تعبر عن الإرادة الحقيقة للشعب، موجها رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى قائلا : التعديل الوزاري تجاهل بعض أحكام الدستور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف الرئيس قيس سعيد: السلطة السياسية في تونس يجب أن تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب.

وتابع الرئيس التونسي: التعديل الوزاري لم يحترم الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولات من مجلس الوزراء، موضحا أن رئيس الحكومة التونسية تجاهل الفصل 46 من الدستور الذي نص على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المناصب والمسؤوليات.

وقال الرئيس التونسي: ما يحدث هو انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة، موجها رسالة جديدة لرئيس الحكومة قائلا: أعلمتكم بالوزراء محل التحفظ بناء على تقارير هيئة مكافحة الفساد.

 

 


قيس سعيد

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