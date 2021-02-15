"قومى المرأة ببنى سويف" يكرم "كريمة حسن" التى تبنت الشاب الضائع لـ17 سنة

بنى سويف هانى فتحى

قام وفد من المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، متمثلا في نرمين محمود مقررة الفرع والدكتورة هبة عبد العظيم المقرر المناوب و حنان الدرباشي عضو الفرع بزيارة كريمة حسن عبد القوي من قرية الميمون مركز الواسطى، والتي قامت بتربية أحد الأطفال الذي فقدته أسرته لـمدة 17 سنة، وخلال تلك الفترة تعهدت السيدة كريمه بتربية ورعاية الطفل الذي لم يتجاوز عمره "وقتها " الـ3 سنوات، ولم تكتفي فقط بالرعاية بل نفذت مايلزم ليدخل المدرسة ويكمل تعليمه كأي طفل مثله، وذلك حتى تعرفت عليه أسرته بعد تلك الفترة من الزمن، حيث تقيم أسرته بإحدى قرى مركز العياط.

نقلت نرمين محمود مقررة فرع المجلس، تحيات دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة لهذه السيدة المصرية العظيمة، التي تعد مثالا للأم المصرية التي تستحق كل تقدير واحترام علي ما قدمته من عطاء .

كما التقت عضوات الفرع بسيدات العائلة اللائي أشدن بالدور التي قدمته السيده كريمة، وكل الأسرة مع الابن واعتباره من أبناء العائله طول فترة إقامته معهم، كما أثني الزوج علي ما قدمته السيدة كريمه من حنان وعطاء للأبن ولكل أبناء العائلة.

واعربت السيدة كريمة، عن فرحتها لزيارة المجلس القومي للمرأة لها، وأنها تشعر بان ما قدمته للأبن نابع من حبها له واعتباره ابنا لها، وأنها ستظل علي تواصل معه طول حياتها إن شاءالله.