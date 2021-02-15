قطار المحاكمات..الحكم في استئناف هدير الهادي على حبسها وجلسة أيمن بهجت قمر

كتب أحمد الجعفرى

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، من جنح وجنايات وقضاء إدارى، اليوم الإثنين، عددا من القضايا نرصد أبرزها في السطور التالية:

محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب.

وكشفت عريضة القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.

الحكم في استئناف فتاة التيك توك هدير الهادي على حبسها سنتين

تنطق محكمة مستأنف الاقتصادية بالحكم في الاستئناف المقدم من جانب هدير الهادي "فتاة التيك توك" على حكم حبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه.

كانت المحكمة الاقتصادية قضت بحبس "فتاة التيك توك" هدير الهادي سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة بنشر فيديوهات تخدش الحياء العام، وتحتوي على مواد إباحية.

قضايا أخرى..

وتنظر محكمة النقض الطعون المقدمة من جانب المتهمين في قضية "احتكار الدواء الكبرى"، كما تنظر محكمة الجنايات محاكمة المتهمين بالانتماء لداعش العمرانية، فيما ينظر قاضى المعارضات جلسة تجديد حبس متهمين بقضية المحور الإعلامي لجماعة الإخوان.