كتب أحمد عرفة

قال قائد عمليات البصرة: حققنا تقدما كبيرا في الملف الأمني في العراق ضد الجماعات الإرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف قائد عمليات البصرة: بات لدينا قاعدة بيانات متكاملة للخارجين عن القانون.

وتابع قائد عمليات البصرة: الأيام القادمة ستشهد حظر تجوال في المحافظة.

وفى وقت سابق أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القبض على "عصابة الموت" التي تهدد باغتيال الناشطين العراقيين في البصرة.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب الكاظمي: "عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحا زكية، سقطت فى قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيدا لمحاكمة عادلة علنية".