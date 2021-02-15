فصل المرافق العامة عن 19 مواطن متعدى على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بملفى تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة والتصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنها قدمت حزمة من التيسيرات لتشجيع المواطنين الراغبين لتقنين أوضاعهم.

وقال المحافظ، إن الدولة جادة فى استرداد أراضيها وأملاكها، التى تم التعدى عليها منذ فترات سابقة، حفاظاً على حق الشعب فى الإنتفاع بأراضى الدولة بمشروعات خدمية وتنموية.

وأوضح المحافظ ،أنه مراعاة للبعد الإقتصادى للمواطنين وللتخفيف عليهم تم النزول بسعر المتر، ليأتى دور المواطن فى إثبات جديته وحرصه على الحفاظ على حقه فيما لا يتعارض مع حق الدولة،ليستفيد منه المواطنون الجادون فى تقنين أوضاعهم على أملاك الدولة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتشكيل لجان بحضور إدارتى املاك الدوله والمتابعة الميدانيه بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الأقسام المعنية برئاسه المركز للمرور على المواطنين المخالفين المتعدين على أراضى أملاك الدوله والذين قاموا بسداد رسوم الفحص ولم يتقدموا لدفع مقدم التعاقد لسرعه تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم القانونية وسداد رسوم جديه التصالح والدخول تحت مظلة القانون تجنباً لعدم قطع المرافق العامة عنهم.

وأشار رئيس مركز ومدينة فاقوس، إلى أنه تم التنبيه أكثر من مرة على المواطنين المتعدين على أراضى أملاك الدولة للإستفاده من حزمة التيسيرات التى قدمتها المحافظة لتقنين أوضاعهم المخالفة.

ونتيجة لعدم استجابتهم، تم فصل التيار الكهربائى عن 19 منزل للمواطنين الذين تم انذارهم مسبقا للتقدم لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين بقرى الوحدات المحلية بالغزالى والنوافعة ولم يقوموا بدفع جدية التصالح لإدارة املاك الشرقية.

ويناشد محافظ الشرقية المواطنين المتعدين على أراضى أملاك الدولة بسرعة تقنين أوضاعهم على أملاك الدولة تجنبا من لوقوعهم للمساءلة القانونية.