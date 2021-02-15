اليوم السابع
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فصل التيار الكهربى عن موقع انهيار منزل بروض الفرج لتسهيل البحث عن شخص مفقود

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:36 ص
فصل التيار الكهربى عن موقع انهيار منزل بروض الفرج لتسهيل البحث عن شخص مفقود انهيار عقار - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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فصلت شركة الكهرباء، التيار عن موقع انهيار طابقين في منزل بمنطقة روض الفرج، كما تم فصل الغاز الطبيعى عن المنطقة لتسهيل عمليات القيام برفع الأنقاض ومنعا لنشوب حريق وإزالة اى معوقات لرجال الحماية المدينة لإجراء عمليات البحث عن شخص مفقود أسفل ركام العقار.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج  وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية الى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


اخبار الحوادث

انهيار عقار

روض الفرج

امن القاهرة

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