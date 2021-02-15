اليوم السابع
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الإثنين، 15 فبراير 2021 07:08 م
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غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية فى حملة بقنا

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:02 م
غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية فى حملة بقنا جانب من إغلاق سناتر الدروس
قنا صابر سعيد

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمالى محافظة قنا، اليوم الاثنين، حملة على مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة وفى نطاقها، تمكنت خلالها من غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، برئاسة عبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية فى المدينة ونطاقها وكان داخلهم طلاب فى مراحل مختلفة.

وقال عبد اللاه الخبير، رئيس الوحدة المحلية، إن الحملات على مراكز الدروس الخصوصية مستمرة وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية وخوفا على سلامة الطلاب.

 


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