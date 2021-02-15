اليوم السابع
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الإثنين، 15 فبراير 2021 01:01 م
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غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمدينة فاقوس فى الشرقية

الإثنين، 15 فبراير 2021 11:48 ص
غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمدينة فاقوس فى الشرقية غلق
الشرقية - إيمان مهنى

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكد محافظ الشرقية، أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ  للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملات تفتيشية على مراكز الدروس الخصوصية وأسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بنطاق الوحدة المحلية بالنوافعه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

 

 


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