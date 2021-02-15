غلق وتشميع مراكز دروس خصوصية بحى ثان طنطا

الغربية مصطفى عادل

واصل حى ثان طنطا بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحي، حملاته المكثفة لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغات من قيام بعد المدرسين بفتح مراكز الدروس الخصوصية أمام الطلاب، ومخالفة قرار مجلس الوزراء، وتم إحالة الشكاوى لحى ثان طنطا، وعلى الفور تم توجيه حملات أسفرت عن غلق وتشميع عدد من مراكز الدروس الخصوصية وتحرير محاضر للمخالفين.

من ناحية أخرى قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية صباح اليوم بحملة مفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية بمدينة طنطا، حيث أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 7مراكز للدروس الخصوصية وهم (مركز محمود السباعى بشارع صدقى بجوار معهد رمضان، مركز سعيد وهبة بشارع على بك الكبير مع المواردي، مركز للدروس الخصوصية بشارع المعتصم مع الحلو، قاعة إبراهيم شرشر، مركز الكنز، مركز أحمد عصام بشارع الإمام البصيرى مع الحلو ومركز أحمد الفخرانى بشارع لقمان الحكيم)، كما أمر المحافظ بمراجعة تراخيص تلك الأماكن وقطع المرافق من كهرباء ومياه عن الأماكن التى قامت بتغير نشاطها المثبت فى الرخصة.