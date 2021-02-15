وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية - فى تصريح اليوم الاثنين، إن اجتماع اللجنة سيناقش المواضيع المدرجة على أجندة اجتماعات الدورة العادية الـ54 للمجلس ومكتبة التنفيذى وفى مقدمتها تداعيات جائحة كورونا على المنطقة العربية في المجال الصحي، المجلس العربي للاختصاصات الصحية، جائزة الطبيب العربى، تعديل نص البند (6) من المادة (13 ) من النظام الأساسي لمجلس وزراء الصحة العرب (مقدم من مملكة البحرين)، خطة عمل الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، التعاون العربي - الصيني في المجال الصحي، التعاون العربي الأمريكي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.



كما ينظر الاجتماع في الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف/مايو 2021، الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وتوحيد التشريعات الصحية الدول العربية، واللجنة الفنية الاستشارية العربية للتمريض والقبالة، واستراتيجية العربية للصحة والبيئة، وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات فى المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية الكبار السن، وقرار مجلس وزراء النقل العرب رقم 188، بشان المقاربة التي تبناها الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق النقل الجوى وتعافيه.



وأضافت أبو غزالة أن نتائج أعمال هذا الاجتماع سيتم عرضها على الدورة العادية 54 المجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.