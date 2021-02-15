كابول (أ ش أ)

أفاد مسئول أفغاني بأن حركة طالبان اختطفت ما لا يقل عن 11 عاملا في سد باشدان في منطقة كاروخ باقليم هيرات غربي أفغانستان، ولم تعلق حركة طالبان بعد على أنباء الاختطاف.

وقال عضو مجلس الإقليم وكيل أحمد كاروخي - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الاثنين، إن العمال اختطفوا في كاروخ بينما كانوا مشغولين في العمل، مضيفا أنه تم الإفراج عن أربعة عمال لكن لا يزال سبعة محتجزين لدى طالبان.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الإثنين، مقتل 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية في منطقة جلال آباد الواقعة شرق أفغانستان.

ونقلا عن وسائل إعلام أفغانية، فأشارت السلطات إلى أنها عثرت على أحزمة ناسفة، وقذائف ومتفجرات في العملية الأمنية بمنطقة جلال آباد، ممعلنة إحباط عملية إرهابية تستهدف القوات الحكومية