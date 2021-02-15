وقال عضو مجلس الإقليم وكيل أحمد كاروخي - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الاثنين، إن العمال اختطفوا في كاروخ بينما كانوا مشغولين في العمل، مضيفا أنه تم الإفراج عن أربعة عمال لكن لا يزال سبعة محتجزين لدى طالبان.