علماء استراليون يتوصلون لعلاج جديد لسرطان الدماغ المميت للأطفال

كتبت هند عادل

اكتشف الباحثون بمعهد سرطان الأطفال بسيدنى بأستراليا علاجًا جديدًا محتملًا لسرطان دماغ الأطفال المميت، والأهم من ذلك ، أن العلاج الدوائي ، الذي يخضع حاليًا لتجارب مبكرة على سرطان البالغين ، هو العلاج الأكثر فعالية الذي تم اختباره على الإطلاق في النماذج المختبرية لسرطان الأطفال غير القابل للشفاء، ووفقا لتقرير بشبكة تايمز ناو نيوز الهندية time now news يموت كل عام حوالي 20 طفلًا أستراليًا بسبب ورم الدماغ المستعصي المنتشر ، ويموت جميع الأطفال تقريبًا بسبب المرض، عادةً في غضون عام واحد من التشخيص.

وكشفت ورقة بحثية نُشرت في مجلة Nature Communications ، عن مزيج دوائي محتمل في الدراسات التي أجريت على الحيوانات وفي أول نماذج ثلاثية الأبعاد للورم في العالم، "فعال بشكل مذهل في القضاء على الخلايا السرطانية" وفقًا للباحث الرئيسي وطب الأطفال أورام أستاذ مشارك من معهد سرطان الأطفال ومستشفى سيدني للأطفال.

وفي الاختبار قبل السريري على نماذج الفئران ، وجد الباحثون أن تركيبة الأدوية الواعدة أدت إلى بقاء ثلثي الفئران على قيد الحياة وأن تركيبة الأدوية أوقفت تمامًا نمو هذه الأورام شديدة العدوانية في هذه الفئران.

والأهم من ذلك ، أن العلاج الدوائي ، الذي يخضع حاليًا لتجارب مبكرة على سرطان البالغين ، هو العلاج الأكثر فعالية الذي تم اختباره على الإطلاق في النماذج المعملية لسرطان الطفولة المستعصي هذا.

والعلاج عبارة عن مزيج من عقارين: ثنائي فلورو ميثيلورنيثين (DFMO) و AMXT 1501 ، يحظى DFMO باهتمام متزايد كعلاج للسرطانات التي يصعب السيطرة عليها مثل الورم الأرومي العصبي ، وسرطان الطفولة العدواني الآخر ، وسرطان القولون والمستقيم لدى البالغين يعمل DFMO من خلال استهداف مسار البوليامين وهي آلية مهمة تسمح لخلايا الورم بالنمو.

وقال البروفيسور المشارك فى الأبحاث "زيجلر" إنه من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية لتركيبة الأدوية في DIPG هذا العام على الأطفال في دراسة عالمية بقيادة معهد سرطان الأطفال ومركز سرطان الأطفال في مستشفى سيدني للأطفال.