وأوضح صالح - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الاثنين، أنه كان يرى تكليف لجنة مختصة لإعداد الدستور وعرضه للاستفتاء، لكن الوقت لا يسمح حتى عقد الانتخاب في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن المجلس قام بعمل مميز فيما يخص تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر (طرابلس وبرقة وفزان)، على أن تحصل كل دائرة على نسبة (50+1) حتى يقبل الدستور.