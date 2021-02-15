عقيلة صالح: أطلقنا مبادرة وطنية لإعادة تفعيل العملية السياسية ووقف القتال

كتب أحمد عرفة

قال رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح إنه جرى إطلاق مبادرة وطنية لإعادة تفعيل العملية السياسية ووقف القتال بهدف الوصول إلى تسوية سياسية، وأضاف عقيلة صالح، خلال كلمة له نقلتها قناة سكاى نيوز الإخبارية، أن بعض الأطراف الليبية لا زالت رهينة لمصالحها الشخصية، موضحا أن إنجاز تشكيل مجلس رئاسي وحكومة تأكيد لمبدأ المشاركة.

وتابع رئيس البرلمان الليبى: ملتزمون بدعم المجلس الرئاسي حتى الوصول إلى الانتخابات وإخراج القوات الأجنبية وتحقيق المصالحة الوطنية، مستطردا: اقتراحنا لاعتبار مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي حاجة ملحة كيلا تتكرر التجربة السابقة التي أدت إلى تقسيم ليبيا.

وقال عقيلة صالح: اقتراح سرت سيمد جسور الثقة بين جميع الأطراف، متابعا: اقتراحنا لمدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي بات حاجة ملحة كيف لا تتكرر التجربة السابقة التي أدت إلى تقسيم ليبيا وارتهانها للمرتزقة.