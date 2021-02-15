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عقار روض الفرج يتسبب فى انهيار جزئى بعقارين مجاورين.. صور

الإثنين، 15 فبراير 2021 01:18 م
عقار روض الفرج يتسبب فى انهيار جزئى بعقارين مجاورين.. صور عقار روض الفرج المنهار
كتب سيد الخلفاوى

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تسبب عقار روض الفرج المنهار، فى انهيار جزئى بعقارين مجاورين له، حيث سقطت حوائط من عقارين مجاورين، وتم إخلاء العقارات المحيطة.

وفى السياق تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمان من أسفل أنقاض عقار روض الفرج بالقاهرة، المنهار فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث انتشلت قوات الحماية المدنية جثة سيدة زوجة المفقود.

كما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من استخراج طفل مصاب من أسفل أنقاض العقار، ونقلته سيارة إسعاف إلى معهد ناصر لإجراء الرعاية الصحية له، فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث ورفع الأنقاض.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

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القاهرة

الحماية المدنية

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